Москва, 29 марта, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в среднесрочной перспективе еще могут оказать негативное влияние на экономику страны, заявил 29 марта в ходе совещания с членами правительства и Центробанка президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, в нынешней ситуации именно спрос станет ведущим фактором экономического роста, отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, Путин в ходе совещания с членами правительства и ЦБ также заявил, что российская экономика начиная с лета 2022 года демонстрирует позитивную динамику — в том числе благодаря активизации связей со странами Юга и Востока и занятию российскими компаниям ниш, высвободившихся после ухода западных конкурентов.

В нынешней ситуации важно не расслабляться и принимать меры, необходимые для того, чтобы эти позитивные тенденции продолжались и укреплялись, добавил президент.