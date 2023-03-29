Дипломат Жданова: в Европе с безопасностью стало хуже, чем в разгар холодной войны

Хельсинки, , 16:12 — REGNUM Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем во времена холодной войны. Об этом 29 марта заявила член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе выступления на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже и для обывателя очевидно, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар холодной войны. Военная деятельность ядерного блока НАТО приобрела максимально агрессивную направленность», — заявила дипломат.

Она напомнила о новом этапе расширения НАТО.

«Утверждение делегации Финляндии о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, является попыткой переложить ответственность за последствия изменения геополитического статуса Севера-Запада Европы, которая из-за эмоционального решения элит двух государств может трансформироваться из пространства стабильности в арену конфронтации», — подчеркнула Жданова.

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал закон о вступлении в НАТО. Подписание закона стало финальной точкой в ратификации необходимых документов на национальном уровне. Официальное заявление правительства Финляндии о вступлении в НАТО было опубликовано 15 мая 2022 года.

Жители Финляндии опасаются, что после вступления страны в Североатлантический альянс США будут эксплуатировать их для отстаивания своих интересов против России.

По словам бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера, новая холодная война принесет больше угроз, чем было в период предыдущего подобного противостояния, в котором боролись США и СССР. Он допустил, что в очередной такой конфликт могут быть втянуты США и Китай, поскольку они обладают сопоставимой экономической мощью. При этом экс-глава ведомства подчеркнул, что в период первой холодной войны такой ситуации не наблюдалось. Дипломат выразил мнение, что обе страны уже являются противниками. Он также призвал «не ждать, пока Китай вестернизируется».

Обозреватель American Thinker Александр Марковски написал, что, считая себя мирной организацией, НАТО постоянно воюет. Шрамы от войн с Североатлантическим альянсом, в частности, долго будут носить Ливан, Балканы, Сомали, Ирак, Афганистан, Сирия и Ливия.