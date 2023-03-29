Москва, 29 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Более 3,5 млн жителей России вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки, заявила 29 марта вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«За период 2017–2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан», — сообщила Голикова.

Напомним, что в последнем квартале 2022 года значение границы бедности составило 13 762 рубля, а по итогам всего года — 13 545 рублей.

По данным Росстата, в 2022 году численность российских граждан с доходами ниже уровня бедности составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения.

В 2021 году за чертой бедности в России находилось 16 млн человек.