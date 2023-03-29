Английская премьер-лига не включила российских футболистов в видеоролик с голами игроков всех стран

Лондон, , 15:57 — REGNUM Голы российских футболистов не попали в видеоролик Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором собраны лучшие забитые мячи от представителей стран, игравших в турнире. Об этом 29 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист Андрей Аршавин Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что АПЛ выпустила видео с лучшими голами от представителей всех стран, чьи футболисты выступали в лиге. Всего в ролик включены 103 гола от представителей 103 стран. При этом в видео не включены голы российских футболистов.

Из российских футболистов в АПЛ выступали Андрей Аршавин («Арсенал»), Юрий Жирков («Челси»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм»), Андрей Канчельскис («МЮ», «Эвертон», «МС», «Саутгемптон»), Павел Погребняк («Фулхэм», «Рединг»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская премьер-лига (РПЛ) признала нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим игроком марта. За него проголосовали 48% болельщиков, двое из пяти «легенд чемпионата» и трое из пяти экспертов. В марте форвард сыграл в трёх матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.