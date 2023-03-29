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Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно так начал действовать пермский активист Всеволод Касаткин, соавтор телеграм-канала «Vsevolod Kasatkin and Vladimir Khaliulin Perm», который попытался привлечь внимание жителей региона к, по его мнению, неправомерному расходованию средств.

Касаткина, который регулярно ругает местные власти то за «умные» остановки, то за строительство моста, то за транспортную реформу, теперь заинтересовали госзакупки. Он «изучил» госзаказ на составление и тиражирование доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране», заказчиком которого выступил ФГБУ «Уральский государственный научно-исследовательский институт региональных экологических проблем». Проще говоря, УралНИИ «Экология» ищет исполнителя для подготовки отчета о состоянии и охране природы озера Байкал. Цена вопроса — 4,1 миллиона рублей.

Касаткина не устраивает в этом документе всё. Первое, что волнует активиста, — почему этим занимается НИИ, который находится в Пермском крае, то есть слишком далеко от объекта исследования. Исходя из этой логики, внимание к Байкалу ученых и исследователей МГУ им. М. В. Ломоносова тоже является подозрительным. Стоит помнить и о том, что основоположником современного системного байкаловедения считается польский ученый-биолог Бенедикт Дыбовский. Если бы активист знал, чем уже много лет занимается УралНИИ «Экология», то подобные вопросы у него не возникли бы. Во-первых, институт является участником федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал», во-вторых, совместно с другими научными организациями из разных регионов уже давно изучает экосистемы Байкала; в-третьих, имеет опыт экологического аудита; в-четвертых, участвует в создании и обслуживании банков и баз данных для проведения научных исследований и анализа экологической безопасности. Более того, как раз было бы странно, если бы изучением всемирного достояния занимались бы только организации, расположенные в непосредственной близости от него, а пермские исследователи не вылезали бы за пределы Прикамья.

Второй момент, мимо которого не может пройти Касаткин, — сумма контракта, которая, по его мнению, пойдет только на то, чтобы напечатать доклад. Но ведь сначала его необходимо составить, провести всесторонние исследования, которые не ограничиваются простым изучением качества воды. Кстати, только для того, чтобы измерить температуру и прозрачность байкальской воды, надо взять пробы в 69 фиксированных точках. Речь также идет о химических анализах, изучении показателей биоразнообразия флоры и фауны, рассмотрении влияния, которое оказывают на Байкал промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм. Например, специалисты должны установить, насколько состояние планктона отличается от того, что считается для Байкала нормой. Добавим сюда команду высококлассных специалистов, химиков, биологов, экономистов и статистиков, труд которых должен быть оплачен, транспортные расходы, материалы для исследований и все, без чего не существует современная наука.

У Всеволода Касаткина эта масштабная работа описана двумя словами — «бюрократическое бумагомарательство». Получается, что «бюрократическим бумагомарательством» занимались и советские ученые в феврале 1945 года, когда профессором Михаилом Кожовым был начат процесс по экологическому мониторингу Байкала.

Все подробности мониторинга нынешнего есть в сопроводительных документах к конкурсному контракту, где можно легко найти, какие исследования должны быть проведены и для чего. Но одно дело — изучать документы и уже на этой основе делать выводы, а совсем другое — громко заявить проблему, а потом выдвинуть себя на роль разоблачителя, который знает решение.