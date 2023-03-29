В Болгарии хлеборобы заблокировали дороги, по которым импортируют украинское зерно

София, , 16:04 — REGNUM Производители зерна в восточной части Болгарии с помощью сотен транспортных средств перекрыли дороги к пограничным пунктам с Румынией и к порту города Силистра, через который осуществляется импорт украинской продукции, сообщило агентство БТА.

Болгария Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Таким образом болгарские сельхозпроизводители выразили недовольство тем, что зерно с Украины отправляется без пошлины. Акции протеста проходят на востоке страны. Причиной протестов хлеборобы называют риски снижения цен на зерно до уровня ниже затрат на его производство.

«Они требуют, чтобы действие регламента ЕС, освобождающего от ввозных пошлин импорт с Украины, не распространялось на Болгарию», — говорится в сообщении болгарского СМИ.

Акцию сельхозпроизводителей поддержали фермеры. Ожидается, что участники протестов намерены продолжать их не менее двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское зерно также разоряет польских фермеров. Продукция, которая в рамках заключенной в прошлом году зерновой сделки должна была поступить на рынки беднейших стран мира, вместо этого оседает в Польше. На акции протеста также выходят румынские фермеры.