* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

МВД РФ объявило участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову* в розыск по уголовной статье

Москва, , 15:49 — REGNUM Участница группы Pussy Riot и основательница интернет-издания «Медиазона» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Надежда Толоконникова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявлена в розыск по уголовной статье, соответствующая информация появилась 29 марта в базе розыска МВД России.

Надежда Толоконникова (сс) Aleshru

О какой именно статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц Pussy Riot, в том числе Толоконникову, к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Толоконникова вышла на свободу в декабре 2013 года после объявления амнистии в связи с 20-летием Конституции России.

В марте 2023 года юрист Павел Чиков сообщил, что сотрудники Следственного комитета возбудили в отношении Толоконниковой уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием послужили публикации в соцсетях. Толоконникова в последние годы живет в США.