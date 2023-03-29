Москва, 29 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Полиция начала проверку в отношении журналиста Антона Красовского после жалобы на его поведение по стороны авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает 29 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадр из видео: «Антон Красовский о роли Синдзо Абэ в мировой политике. Большая игра Антон Красовский

Сотрудник авиакомпании обратился в полицию и попросил принять меры в связи со скандалом, который Красовский устроил на борту самолёта, вылетавшего из Москвы в Ташкент. Журналиста в результате инцидента сняли с рейса.

Как отметил собеседник агентства, Красовскому может грозить административная ответственность по статье о хулиганстве и штраф в размере 500 рублей.

В начале марта у Красовского произошёл конфликт с другими пассажирами и бортпроводниками во время посадки в самолёт в аэропорту Шереметьево. После снятия с рейса с ним провели профилактическую беседу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал вокруг Красовского разгорелся из-за его призыва к физической расправе над украинскими детьми. Его отстранили от работы на телеканале RT, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова журналиста. Красовский после этого принёс извинения за свои слова.