Владимир Путин заинтересовался технологией исламского банкинга и обсудил её с правительством

Москва, , 15:53 — REGNUM Технология исламского банкинга, о которой во время совещания с правительством рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, заинтересовала российского президента Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Речь идет об инвестиционных продуктах, которые распространены в ряде арабских стран. Их особенность состоит в отсутствии привычного нам взимания процентов», — отметил Белоусов. Глава государства тут же отреагировал, обратившись к председателю российского правительства Михаилу Мишустину, напомнил об обсуждении способов «передвинуть деньги».

«Да, мы говорили о возможности передвинуть справа налево, обсудим это, да», — сказал российский президент.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, Татарстан, Башкирия, Чечня и Дагестан будут пилотными регионами по реализации исламского банкинга в России.

Наша цель — чтобы людям жилось лучше, сказал Владимир Путин, подчеркнув, что динамика доходов граждан — это ключевой индикатор развития экономики, качества экономической политики.

«Заработные платы и реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, воспроизводить их не буду, но всё-таки они есть. Реальные зарплаты с октября 2022 года подрастают 0,3%, 0,4%, 0,6%», — пояснил Владимир Путин. Членам правительства и Центробанка он предложил обсудить вопросы развития экономики.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в частности, отметила, что при сохранившейся тенденции, нацеленности регионов на основной и важнейший приоритет народосбережения показатель смертности за 2023 год будет на 1,5–2% ниже, чем по итогам 2019-го, доковидного года. «А ожидаемая продолжительность жизни на уровне 73,5 года и превысит доковидный уровень 2019 года», — подчеркнула Голикова. По её словам, почти 47 тыс. сертификатов на материнский капитал выдали в новых регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что российская экономика начиная с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний. Также было отмечено, что Россия наращивает объёмы оборота с партнёрами, в том числе в логистике, решена проблема затоваренности дальневосточных портов.

В конце 2022 года глава Чечни Рамазан Кадыров известил, что Владимир Путин поддержал его предложение о развитии исламского банкинга. «Это позволит повысить доступность финансовых услуг для мусульман и граждан других вероисповеданий», — считает Кадыров. Еще ранее о том, что исламский банкинг может быть запущен в России с 2023 года, заявил в ходе Международного банковского форума глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).