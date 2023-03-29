Глава МАГАТЭ Гросси пообещал предложить реалистичные меры для избежания катастрофы на ЗАЭС

Энергодар, Запорожская область, , 15:39 — REGNUM МАГАТЭ предложит «реалистичные» меры для решения проблемы безопасности Запорожской АЭС, заявил 29 марта глава агентства Рафаэль Гросси.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что меры должны будут помочь предотвратить «катастрофу» на атомной станции. По словам Гросси, он, будучи оптимистом, верит, что удастся достичь договоренностей со всеми сторонами.

Глава МАГАТЭ также пояснил, что если раньше агентство разрабатывало концепцию безопасности территории вокруг станции, то теперь речь идет о мерах по защите самой АЭС.

Как сообщалось ранее, Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС 29 марта. Его сопровождают руководители станции. Для проезда делегации к станции через КПП у Васильевки использовались бронеавтомобили «Тигр».