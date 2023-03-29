Зеленский: одна из западных стран передала Киеву неисправную систему ПВО

Киев, , 15:49 — REGNUM Одна из западных стран поставила на Украину неисправную систему противовоздушной обороны. Об этом 29 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Европейское государство направило на Украину очередную систему ПВО, но она не сработала, и приходилось снова и снова ее менять», — приводит Associated Press его слова.

Отмечается, что Зеленский не назвал страну, которая поставила данную неисправную систему.

Он также заявил, что большую часть обещанной военной техники от Запада Киев не получил, отметив, что ВСУ ещё не развернули системы Patriot.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ.

Франция намерена увеличить в два раза количество снарядов натовского калибра 155 мм, поставляемых киевскому режиму. В ближайшее время Париж также поставит на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP/T.