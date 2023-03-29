Москва, , 15:25 — REGNUM Российские дилеры начали продажи нового китайского электрокроссовера Xpeng G9, сообщает «Газета. Ru».

Электрокроссовер Xpeng G9 Кадр из видео XPENG G9 Cold Resistance

Объявления разместили дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга, цены варьируются от 4,7 млн до 7,1 млн рублей.

Заднеприводная версия авто оснащена электромотором мощностью 308 л. с. Запас хода составляет 570 км.

Полноприводная модификация оснащена силовой установкой мощностью 543 л. с. Проехать на одной зарядке аккумулятора можно до 650 км.

Как сообщало ИА REGNUM, количество китайских дилерских центров на территории России в 2022 году превысило тысячу единиц, что составляет почти одну треть от всего количества работающих в стране автосалонов.