Москва, 29 марта, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Российские дилеры начали продажи нового китайского электрокроссовера Xpeng G9, сообщает «Газета. Ru».

Кадр из видео XPENG G9 Cold Resistance Электрокроссовер Xpeng G9

Объявления разместили дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга, цены варьируются от 4,7 млн до 7,1 млн рублей.

Заднеприводная версия авто оснащена электромотором мощностью 308 л. с. Полноприводная модификация оснащена силовой установкой мощностью 543 л. с.

Напомним, количество китайских дилерских центров на территории России в 2022 году превысило тысячу единиц, что составляет почти одну треть от всего количества работающих в стране автосалонов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером по продажам новых легковых автомобилей в России в октябре 2022 года среди иностранных брендов стала китайская компания Haval.