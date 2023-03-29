Москва, 29 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 марта по видео-конференц-связи (ВКС) примет участие в открытии новых фармацевтических производств в Санкт-Петербурге, Мордовии и Калининградской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что в Калининграде будет открыт завод «Отисифарм Про», в Саранске — АО «Биохимик», в Петербурге — вторая очередь завода «Фармасинтез — Норд» (её запуск позволит увеличить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов, а также антивоковидной вакцины «Спутник Лайт»).

Как передавало ИА REGNUM, в Москве был открыт новый фармацевтический завод по производству лекарственных препаратов ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»). Фармпредприятие построено на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Оно будет заниматься выпуском более ста наименований лекарственных средств, большинство из которых до этого не производились в России.