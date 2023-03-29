МО РФ: на купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли более 130 человек

Донецк, , 15:20 — REGNUM Вооружённые силы России на краснолиманском направлении уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, штурмовая армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения ВСУ около населённых пунктов Червоная Диброва и Невское ЛНР и Григоровка ДНР.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этом направлении были ликвидированы до 100 военнослужащих ВСУ. Также были уничтожены три пикапа, две боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Акация».

Отмечается, что на купянском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили живую силу и технику противника около населённых пунктов Кисловка, Синьковка, Ольшана, Тимковка Харьковской области, Артемовка и Новоселовское ЛНР.

За сутки на этом направлении было ликвидировано свыше 35 военнослужащих ВСУ, были уничтожены два автомобиля, две боевые бронированные машины, противотанковая пушка МТ-12.

Уточняется, что около населённого пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за сутки ликвидировали на донецком направлении до 310 военных ВСУ. Также было уничтожено четыре боевые машины пехоты, два танка, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, две гаубицы «Мста-Б» и четыре автомобиля.