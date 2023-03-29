Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Энергодар, Запорожская область, , 15:19 — REGNUM Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается. Об этом 29 марта заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции после осмотра станции.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в регионе усиливаются военные действия.

«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», — сказал он.

Глава МАГАТЭ также сообщил о необходимости принятия всевозможных мер для защиты станции от каких-либо атак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Отмечается, что Гросси находится на станции с рабочим визитом. Его сопровождает руководство АЭС и технический персонал. Ситуация в городе спокойная.

Как отметили в МИД России, гендиректор Международного агентства по атомной энергии не планирует посещать Москву.