Энергодар, Запорожская область, 29 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается. Об этом 29 марта заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции после осмотра станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

По его словам, в регионе усиливаются военные действия.

«Очевидно, что ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются», — сказал он.

Глава МАГАТЭ также сообщил о необходимости принятия всевозможных мер для защиты станции от каких-либо атак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Отмечается, что Гросси находится на станции с рабочим визитом. Его сопровождает руководство АЭС и технический персонал. Ситуация в городе спокойная.

Как отметили в МИД России, гендиректор Международного агентства по атомной энергии не планирует посещать Москву.