ЦБ с 1 апреля введёт новые правила информирования физлиц при продаже добровольных полисов

Москва, , 15:12 — REGNUM Центробанк с 1 апреля вводит новые требования информирования страхователей при заключении договоров добровольного страхования, сообщили в ЦБ РФ 29 марта.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

До заключения договора добровольного страхования страховщики должны будут предоставлять клиентам «ключевой информационный документ», содержащий информацию об основных условиях страховки, изложенную не более чем на трех печатных страницах формата А4.

В доступной форме должна быть изложена информация о перечне страховых рисков, о событиях, которые не подпадают под категорию страховых случаев, а также о порядке получения выплаты, отметили в регуляторе. За нарушение правил информирования предусмотрена ответственность в виде возврата страховой премии.

Новые правила не касаются договоров инвестиционного страхования жизни и договоров страхования жизни и здоровья заемщика, в отношении этих продуктов правила информирования уже действуют, напомнили в Центробанке.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о либерализации подходов к режимам проведения идентификации по различным видам договоров страхования. Упрощенная идентификация будет проводиться по договорам страхования жизни на смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события при осуществлении операций по приему страховых премий на сумму до 40 тыс. рублей.