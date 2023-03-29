Путин потребовал до конца 2023 года увеличить проходную осадку в Волго-Каспийском канале

Москва, , 15:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин обратил внимание на пропускную способность ряда транспортных направлений в России. В том числе он заявил о необходимости завершить углубление Волго-Каспийского канала в Астраханской области, тема обсуждалась на совещании с членами правительства.

Волго-Донской канал (обозначен красным). Вид из космоса (сс) Nasa. gov

Проходная осадка судов в Волго-Каспийском канале должна быть не меньше 4,5 метра к концу 2023 года. Глава государства подчеркнул, что «впереди ещё много работы».

«Продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах», — сказал Путин.

Он попросил всех участников внедрения этих преобразований отнестись ответственно к этой работе.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что правительству РФ и регионам необходимо удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог.