Москва, 29 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание на пропускную способность ряда транспортных направлений в России. В том числе он заявил о необходимости завершить углубление Волго-Каспийского канала в Астраханской области, тема обсуждалась на совещании с членами правительства.

(сс) Nasa. gov Волго-Донской канал (обозначен красным). Вид из космоса

Проходная осадка судов в Волго-Каспийском канале должна быть не меньше 4,5 метра к концу 2023 года. Глава государства подчеркнул, что «впереди ещё много работы».

«Продолжим наращивать возможности восточного полигона железных дорог, увеличивать мощности портов Азово-Черноморского бассейна, модернизировать пункты пропуска на границах», — сказал Путин.

Он попросил всех участников внедрения этих преобразований отнестись ответственно к этой работе.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что правительству РФ и регионам необходимо удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог.