Москва, , 15:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин поставил задачу не затягивать запуск новых мер поддержки отечественной промышленности. Об этом он заявил 29 марта на совещании с членами правительства.

Мебельное предприятие в России Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Президент России напомнил, что в стране приняты решения по поддержке проектов по развитию промышленности, такие как кластерная инвестиционная платформа и промышленная ипотека.

«Правительство разработало эти новые инструменты, своевременно это сделало, и инструменты, на мой взгляд, очень хорошие. Прошу не затягивать только с их внедрением, не откладывать, а максимально широко применять эти механизмы на практике уже сейчас», — заявил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, российская экономика начиная с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний. По его словам, ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса. Глава государства также потребовал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог.