Москва, 29 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который избил семилетнего пасынка на юге Москвы. Мужчина сломал мальчику несколько рёбер. По словам отчима, его взбесило поведение семилетнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

28 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении 31-летнего гражданина Республики Узбекистан. По версии следствия, в середине января мужчина избил своего семилетнего пасынка за плохое поведение. Мальчик попал в больницу с переломами ребер, медики передали данные о травмах ребёнка в полицию, и семью стали проверять. Судебно-медицинские эксперты определили тяжесть телесных повреждений, и теперь отчиму грозит уголовная ответственность.

«31-летний гражданин Узбекистана в квартире на Балаклавском проспекте нанёс своему пасынку телесные повреждения в виде переломов двух рёбер, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести», — рассказал источник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении малолетнего. Отчиму теперь грозит лишение свободы сроком до пяти лет.