Москва, 29 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российские власти стремятся к тому, чтобы граждане жили лучше. Доходы населения хоть и скромно, но начали расти, заявил президент РФ Владимир Путин 29 марта на совещании с членами правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доход

Он отметил, что динамика доходов граждан — ключевой индикатор развития экономики и качества экономической политики. Люди должны жить лучше. С октября 2022 года наблюдался реальный рост заработной платы на 0,3%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан выросли в четвёртом квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

«Отмечу, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры», — сказал Путин.

Этого мало, но движение идёт в правильном направлении, добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в послании Федеральному собранию Путин потребовал добиться «заметного, ощутимого» роста реальных зарплат граждан. Кроме того, 14 марта глава государства отметил, что в России заметна тенденция к повышению уровня заработной платы граждан. По словам Путина, ранее произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1%, но теперь фиксируется положительная динамика.