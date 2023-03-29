Путин: безработица в России остаётся на низком уровне, но проблемы остались

Москва, , 15:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране остаётся на рекордно низком уровне.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безработица в России остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены», — сказал российский лидер на совещании с членами правительства, посвященном реализации положений послания Федеральному собранию.

Глава государства рассказал о наличии вопросов к качеству рабочих мест, уточнив, что в отдельных регионах и населённых пунктах уровень безработицы выше среднего показателя по стране.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика начиная с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний. По его словам, ведущим фактором экономического роста является устойчивое увеличение внутреннего спроса.