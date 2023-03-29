Москва, , 14:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин на совещании 29 марта предложил членам правительства и Центробанка обсудить вопросы развития экономики.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в марте 2023 года провел встречу с руководителями Российского союза промышленников и предпринимателей, представителями крупного бизнеса, речь шла о новой модели экономики России и необходимых мерах ее поддержки.

С июля 2022 года экономика России демонстрирует позитивную динамику, что стало возможным в том числе благодаря активному развитию связей с экономиками стран Востока и Юга, а также за счет освоения российским бизнесом новых ниш, образовавшихся после ухода западных компаний с российского рынка, сказал глава государства.

Возврат экономики на траекторию роста не должен никого расслаблять, позитивные тенденции надо активно поддерживать, действуя без бюрократии и проволочек, отметил также президент России.

Как сообщалось ранее, с докладами на совещании должны выступить, помимо Владимира Путина, вице-премьер Татьяна Голикова (о мерах по повышению благосостояния граждан и обеспечению народосбережения), министр финансов Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов (о финансовом суверенитете России) и ряд других членов правительства.