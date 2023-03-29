Москва, , 14:47 — REGNUM Динамика отечественной обрабатывающей промышленности пока не достигла уровня прошлого года. Нужно восстановить автопром и лесопромышленный комплекс, заявил 29 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Автопром Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что в первую очередь восстановить нужно отрасли, сильнее других пострадавшие от западных санкций. Это автомобильная и лесная промышленность. При этом нужно быстро запустить новые проекты в обрабатывающих отраслях, особенно в выпуске высокотехнологичной продукции.

«Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остаётся слабой, к сожалению, — ниже уровня прошлого года», — констатировал Путин и призвал правительство обратить на это внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин призвал без проволочек внедрять новые меры поддержки отечественной промышленности, в том числе кластерную инвестиционную платформу и промышленную ипотеку. Это очень хорошие инструменты, отметил он.