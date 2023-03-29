Посольство РФ призвало найти виновных в осквернении памятника советским воинам в Молдавии

Кишинёв, , 14:47 — REGNUM Посольство России в Молдавии призвало власти этого государства найти и наказать виновных в осквернении памятника советским воинам. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба посольства.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В селе Кошница Дубоссарского района Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны. Это стало четвертым актом вандализма в отношении данного памятника. По данному факту Следственный комитет Российской Федерации организует проверку.

Посольство России осудило данный акт вандализма и рассчитывает на то, что молдавская сторона установит и накажет виновных.

Сотрудники посольства подчеркнули, что надругательства над мемориальными комплексами поражают своей безнравственностью, а «война с памятниками» является симптомом переписывания истории и очернения исторической правды.

Как передавало ИА REGNUM, в столице Молдавии неизвестные облили краской здание, в котором расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества). Акт вандализма зафиксировали полиция и карабинеры, вызванные на место происшествия. Осенью 2022 года было совершено нападение на российское посольство в Кишинёве.