Москва, 29 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Возврат на траекторию роста в российской экономике не должен расслаблять чиновников, необходимо обеспечит экономический суверенитет, заявил 29 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что нельзя допускать ни избыточного изменения, ни ускорения темпов инфляции в России.