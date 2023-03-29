Москва, , 14:42 — REGNUM Россия наращивает объёмы торгового оборота с основными партнёрами, решена проблема затоваренности дальневосточных портов. Об этом заявил 29 марта президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Рост внешнеторгового оборота происходит в том числе «благодаря перестройке логистики», отметил он. Так, в феврале увеличились объёмы погрузки на железной дороге, а в марте, по предварительным данным, эта динамика улучшилась.

«А это, как мы знаем, очень хороший показатель того, что происходит в реальной жизни. Решена проблема затоваренности дальневосточных портов, сегодня они действуют в нормальном, плановом режиме», — сказал Путин.

Он добавил, что в плановом режиме порты как отправляют товары на экспорт, так и принимают грузы с западного направления. За такие результаты он поблагодарил Министерство транспорта РФ и Российские железные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте президент Путин заявил о росте внешнеторгового оборота РФ в минувшем году более чем на 8%, до $850 млрд. Он также назвал «хорошей музыкой» профицит торгового баланса в $332 млрд (+70% к предыдущему году).