МИД РФ: глава МАГАТЭ не планирует посещать Москву
Москва, 29 марта 2023, 14:39 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не планирует посещать Москву. Об этом 29 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Отмечается, что Гросси находится на станции с рабочим визитом. Его сопровождает руководство АЭС и технический персонал. Ситуация в городе спокойная.
25 марта Гросси объявил о своих планах посетить Запорожскую АЭС. 28 марта он сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в ходе визита Гросси будет проведена ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.