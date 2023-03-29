Москва, 29 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не планирует посещать Москву. Об этом 29 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Отмечается, что Гросси находится на станции с рабочим визитом. Его сопровождает руководство АЭС и технический персонал. Ситуация в городе спокойная.

25 марта Гросси объявил о своих планах посетить Запорожскую АЭС. 28 марта он сообщил о «некотором прогрессе» на переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

По словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, в ходе визита Гросси будет проведена ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.