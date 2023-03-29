Москва, 29 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. На следующую неделю запланирована встреча между представителями России, Ирана, Сирии и Турции. Мероприятие состоится в Москве, сообщил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан

Встреча будет проходить на уровне заместителей министров, отметил он. Цель переговоров — урегулирование ситуации в Сирии.

Ранее встречу представителей стран в Москве анонсировал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Обсуждалось намерение создать совместную трёхстороннюю комиссию, встреча представителей МИД позиционировалась как следующий этап переговоров.