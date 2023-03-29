Москва, 29 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Властям всех уровней в России для продолжения улучшения социально-экономической ситуации в стране необходимо действовать без бюрократии и проволочек, заявил 29 марта в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Экономика с лета 2022 года вернулась на траекторию роста, но это не должно никого расслаблять, следует продолжать принимать активные меры, поддерживая и усиливая позитивные тенденции, сказал президент.

«Нужно повысить ее (экономики — прим.) эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет, причем действовать нужно быстро», — отметил Владимир Путин.

Введённые против России санкции в среднесрочной перспективе могут негативно сказаться на состоянии экономики, но активная работа минимизирует этот эффект, подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания президент также заявил, что реальные доходы граждан России начали расти, хотя рост этот и выглядит пока «скромно». Необходимо приложить усилия для того, чтобы рост ускорился, свой вклад в этот процесс внесет и повышение МРОТ, добавил Владимир Путин.