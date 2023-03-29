СК РФ потребовал ареста начальника отдела морского управления Росгвардии по делу о коррупции

Москва, , 14:32 — REGNUM Следственный комитет РФ требует ареста начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о коррупции. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, в который поступили материалы.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам.

В результате был задержан Волков, но, по словам Хинштейна, масштаб преступления не ограничивается одним участником. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.