Москва, 29 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ требует ареста начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о коррупции. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд, в который поступили материалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику отдела морского управления Росгвардии полковнику Сергею Волкову», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам.

В результате был задержан Волков, но, по словам Хинштейна, масштаб преступления не ограничивается одним участником. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.