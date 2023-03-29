Москва, 29 марта, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан надеется скоро принять министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тегеране, где будет подписан договор о сотрудничестве. Об этом 29 марта он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот финализированный документ подписать», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также региональная и международная повестка дня.

В ближайшее время заместители министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии проведут переговоры, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. В конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Стороны договорились о создании совместной трёхсторонней комиссии. Следующим этапом должна стать встреча министров иностранных дел.