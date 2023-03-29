Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали план Пекина по Украине в широком контексте

Москва, , 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая по Украине. Об этом 29 марта сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Си Цзиньпин в Москве Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Через неделю после государственного визита председателя Си Цзиньпина в РФ наши лидеры — президент РФ и председатель КНР — обсуждали в широком плане вопросы глобальной безопасности, упоминалась соответствующая инициатива КНР», — заявил он, подчеркнув, что главное в этих дискуссиях — внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры и договоренности.

Министр отметил, что «не будет подробно говорить о том, кто подрывает основополагающие нормы международного права», добавив, что всем и так ясно, что речь идёт о США и их сателлитах.

Говоря об инициативе Китая по Украине, Лавров отметил, что эта тема обсуждалась и комментировалась в ходе пресс-конференции Путина и Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин находится с госвизитом в России 20–22 марта.

20 марта состоялась неформальная встреча двух лидеров, которая длилась около 4,5 часа. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была полезна для обеих сторон. 21 марта в Кремле состоялась официальная церемония встречи Путина и Си Цзиньпина. Также китайский лидер провёл переговоры с премьером РФ Михаилом Мишустиным.