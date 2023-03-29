Москва, 29 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Товарооборот между Индией и Россией по итогам 2022 года составил 38,4 млрд долларов. Это выше, чем было указано в планах на 2025 год, сообщил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин после рабочей поездки в Индию.

Glavarb.ru «Роснефть»

Предполагалось, что через два года товарооборот будет составлять 30 млрд долларов. По данным министерства торговли и промышленности Индии, Россия впервые в истории вошла в пятёрку крупнейших торговых партнёров страны.

«Таким образом, поставленная лидерами наших стран цель по увеличению товарооборота до 30 млрд долларов к 2025 году достигнута досрочно», — отметил Сечин.

Страны также намерены расширять взаимодействие в энергетической отрасли. Предполагается, что сотрудничество будут укреплять по всей технологической цепочке. Обсуждался также расчёт между Россией и Индией в национальной валюте стран.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита Сечина в Индию «Роснефть» и Indian Oil Company подписали соглашение об увеличении поставок российской нефти в страну. Предполагается, что объёмы вырастут существенно, а сорта поставляемых энергоресурсов будут диверсифицированы.