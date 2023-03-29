Москва, 29 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Ценовые агентства западных стран в настоящее время публикуют котировки нефти из России, которые не соответствуют реальному положению дел на рынке. Об этом 29 марта заявил первым заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин на форуме «Биржевой товарный рынок».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас западные ценовые агентства котируют не соответствующие действительности цены на нефть», — сказал он, добавив, что котировки не соответствуют реальной стоимости товара и реальному положению дел на рынке.

По словам представителя министерства, в России идёт работа по формированию отечественных индикаторов. Он подчеркнул, что индикатор должен отражать реальную стоимость товара, при этом использование котировок не должно снизить его цену из-за отсутствия ликвидности или недостаточной репрезентативности.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что российскую нефть, которую перестали покупать в странах «Большой семёрки» (G7) и Евросоюза, теперь будут экспортировать в Азию, Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Спрос есть на весь объём нефти, ранее не востребованный из-за эмбарго.