АвтоВАЗ может начать производство Lada на бывшем заводе Nissan в Петербурге во II квартале 2023 года

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Российская компания «АвтоВАЗ» планирует во втором квартале 2023 года запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом 29 марта говорится в сообщении компании.

Lada Largus Виталий Архиреев © ИА REGNUM

«Совместно с партнерами из дружественных стран «АвтоВАЗ» готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года», — сообщили в компании.

Отмечается, что компания планирует выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D. Всего в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует произвести более 400 тыс. машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы по началу производства на петербургской площадке во втором полугодии 2023 года нескольких моделей LADA, а также по их дальнейшей локализации в 2024–2026 годах с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также он сообщил, что бывший завод Nissan в Петербурге будет переименован. Он получит название «Лада Санкт-Петербург».