Москва, 29 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. «Роснефть» и Indian Oil Company подписали соглашение об увеличении поставок нефти в Индию, сообщили в «Роснефти» 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Договор был подписан в ходе визита главы компании Игоря Сечина в Индию. Сечин провел ряд встреч с главами министерств и ведомств, а также с руководителями энергетических компаний.

Предполагается, что увеличение объемов поставок нефти в Индию будет существенным, а сорта поставляемых энергоресурсов будут диверсифицированы, отметили в «Роснефти».

Также в ходе визита Сечина обсуждались вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической сфере и переход на расчеты в национальных валютах, сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщалось ранее, 28 марта вице-премьер России Александр Новак рассказал, что после введенных Западом ограничений большая часть поставок энергоресурсов из России была перенаправленп на рынки дружественных стран. В частности, существенно вырос объем экспорта в Китай, а объем поставок нефти в Индию увеличился в 22 раза.