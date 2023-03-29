* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Париж, , 14:10 — REGNUM Бывший российский актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что президент России Владимир Путин использует специальный парфюм, который стирает всем память. Об этом он сказал в интервью France 24.

Смольянинов* рассказал о своей встрече с Путиным, которая состоялась после выхода в прокат фильма «9 рота».

«Мы пришли в резиденцию президента, и я почувствовал очень особенный запах. Как в книге «Парфюмер». Такой особый запах, который заставляет тебя немедленно любить своего оппонента. Вот такой особый парфюм был на Путине», — заявил Смольянинов*.

По его словам, все актёры хотели что-то у Путина спросить, но они забыли свои вопросы, когда президент предложил их задать. «Все просто стояли, смотрели на него и кивали», — добавил он.

Далее Смольянинов* сообщил, что Путин долго рассказывал про американцев, но после встречи актёр всё забыл, потому что «началось действие парфюма». После этого он понял, что это была работа спецслужб, которые «именно так действуют», заключил актёр.

«Путин говорит с тобой, ты всё чувствуешь и понимаешь, но стоит тебе выйти — всё. Ты всё забываешь. Так работает специальный парфюм Путина», — раскрыл Смольянинов* «секрет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольянинов*, который покинул Россию, заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить против него уголовное дело А актёр Сослан Фидаров пообещал «сильно бить» его, если встретит на передовой.