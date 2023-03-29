Для правящей партии очень важен сельский электорат. Это около 10% голосов. Почувствовав слабость «Права и Справедливости», оживились ее конкуренты, причем на важном для PiS правом фланге. Младший партнер по правящей коалиции, с одной стороны, публично винит во всем Еврокомиссию, с другой — тайно подрывает позиции премьер-министра Моравецкого.

Станислав Стремидловский, , 15:08 — REGNUM Министру сельского хозяйства Польши Хенриху Ковальчуку сегодня, 29 марта, предстоит тяжелый разговор с фермерами. Главный вопрос — что делать с украинским зерном, которое в рамках заключенной в прошлом году зерновой сделки должно было поступить на рынки беднейших стран мира, но вместо этого оседает в Польше и разоряет польских аграриев. И «хороших решений» у Варшавы не просматривается.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Польша не единственная столкнулась с этой проблемой. Союз зернопроизводителей Болгарии с 29 по 31 марта проводит акции протеста. Болгарские фермеры будут блокировать пограничные переходы и порты. Румынские фермеры планируют провести митинги в Бухаресте и перекрыть пограничные переходы и дороги 7 апреля.

При этом, как утверждает польский портал Farmer со ссылкой на румынских журналистов, возмущение «направлено не против правительства, а скорее против политики Европейского союза», и «забастовки в Болгарии носят аналогичный характер». Операцию по перенаправлению возмущения фермеров в сторону Брюсселя попыталась провести и правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Бухаресте в ходе совместной пресс-конференции с румынским коллегой заявил, что украинское зерно должно было отправиться в Африку и на Ближний Восток, «как и обещала Европейская комиссия». Однако из-за «процессуальных несовершенств и несвоевременно принятых решений» часть зерна осталась в Польше. По словам Моравецкого, в ближайшее время Варшава будет решать эту проблему, но «ЕК должна больше нам помогать в этом отношении».

«Брюссельскую карту» решил разыгрывать и тонко чувствующий политическую интригу министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, возглавляющий младшего партнера PiS, партию «Справедливая Польша».

Зёбро сообщил: «Признавая тяжелое положение польских фермеров, я попросил правительство срочно инициировать процедуру, которая является компетенцией Еврокомиссии, чтобы вновь ввести защитные пошлины для защиты польского сельскохозяйственного рынка от огромного экспорта зерна с Украины».

Збигнев Зёбро Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако деревня правящей коалиции уже не верит.

Фермеры начали бить тревогу еще летом прошлого года, но Ковальчук тогда утверждал, что все под контролем, и призывал зернопроизводителей не продавать пшеницу в преддверии «повышения закупочных цен». На деле стоимость тонны зерна упала до 1000 злотых, что неприемлемо для аграриев. А обычные поляки столкнулись с парадоксальным ростом цен на хлеб.

Министерство сельского хозяйства Польши обещает оказать фермерам помощь в размере 600 миллионов злотых. Однако сами аграрии оценивают свои потери в сумму от 6 до 8 миллиардов, отчего правительственные заявления расценивают как «предвыборный трюк» накануне запланированных на осень сего года парламентских выборов.

Более того, как говорит представитель движения «Обманутое село» Веслав Грын, проблема носит системный характер и вызвана неудачными решениями еще 1990-х годов. «Сегодня мы столкнулись с таким кризисом, какого не видели со времен Второй мировой войны», — утверждает Грын.

Всё это означает, что PiS накануне выборов не сможет просто «залить» аграрный сектор «дешевыми деньгами», чтобы фермеры успокоились.

Для правящей партии очень важен сельский электорат. Это около 10% голосов. Почувствовав слабость «Права и Справедливости», оживились ее конкуренты, причем на важном для PiS правом фланге. Прежде всего, межпартийное объединение «Конфедерация», которое называют одним из скрытых инициаторов фермерских протестов. Так, якобы «конфедераты» стояли за акцией аграриев в селе Ясенке, где министра сельского хозяйства закидали яйцами.

Женщина с флагом с логотипом PiS © Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

«Один из политиков от «Права и Справедливости» говорит нам, что он и его коллеги не могут слишком сильно критиковать разгневанных фермеров, так как это только «ухудшит ситуацию», даже если эти протесты, по его словам, «политически инспирированы», — пишет портал Wirtualna Polska. — Например, организация «Обманутое село» состоит в основном из людей, связанных с «Конфедерацией», которые «вцепились в нас, как репейник в хвост собаки, и не отвяжутся до выборов». Ковальчик «влип по уши, куда бы ни пошел, они следуют за ним, а он не боец».

Но дело не только в «Конфедерации».

По оценке обозревателя еженедельника Polityka Иоанны Сольской, в акциях фермеров могут быть замешаны и представители самой правящей коалиции. По итогам общения с протестующими в Щецине она пришла к выводу, что там «присутствуют сторонники «Солидарной Польши», которая «сильна в этом регионе», и с ними же связан «заместитель министра сельского хозяйства Януш Ковальский» от этой партии.

Иными словами, младший партнер по правящей коалиции, с одной стороны, публично винит во всем Еврокомиссию. С другой стороны, тайно подрывает позиции Моравецкого, которого Зёбро уже несколько лет пытается дискредитировать в глазах председателя PiS Ярослава Качиньского.

Такая внутренняя борьба является подарком для ведущей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» и Брюсселя, которые могут позволить себе спокойно наблюдать за дезорганизацией своих оппонентов.

В «Праве и Справедливости» надеются, что ситуацию сможет переломить прямое вмешательство Качиньского. Но, как замечает одно из польских изданий, в любом случае «проблема с украинским зерном и разочарование фермеров останутся», а «активисты «Конфедерации» и «АгроСоюза» еще не сказали последнего слова».