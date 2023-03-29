Промоутер Брежневой заявил, что репертуар певицы на русском языке больше не актуален

Москва, , 14:10 — REGNUM На сайте для музыкантов выставлены на продажу практически все песни Веры Брежневой, которые написал для неё Константин Меладзе. Промоутер, ранее работавшая с певицей, считает, что теперь эти русскоязычные хиты никому не нужны, сообщает издание «Царьград».

Константин Меладзе и Вера Брежнева Кадр из совместного выступления

Промоутер пояснила, что песни Брежневой может выкупить кто угодно. Певица теперь намерена записывать новые хиты уже на украинском языке, однако первая из таких песен не стала популярна у аудитории.

«Весь её прошлый репертуар неактуален — потому что на русском языке. В целом Вера сегодня не особо активна, концертов нет. Да и кому она нужна после того, что сделала?», — сказала промоутер.

Как сообщало ИА REGNUM, в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставлен на продажу особняк певицы Веры Брежневой и её мужа, композитора Константина Меладзе. Они покинули Россию в феврале 2022 года.