Москва, 29 марта, 2023, 14:10 — ИА Регнум. На сайте для музыкантов выставлены на продажу практически все песни Веры Брежневой, которые написал для неё Константин Меладзе. Промоутер, ранее работавшая с певицей, считает, что теперь эти русскоязычные хиты никому не нужны, сообщает издание «Царьград».

Кадр из совместного выступления Константин Меладзе и Вера Брежнева

Промоутер пояснила, что песни Брежневой может выкупить кто угодно. Певица теперь намерена записывать новые хиты уже на украинском языке, однако первая из таких песен не стала популярна у аудитории.

«Весь её прошлый репертуар неактуален, потому что на русском языке. В целом Вера сегодня не особо активна, концертов нет. Да и кому она нужна после того, что сделала?» — сказала промоутер.

Как сообщало ИА REGNUM, в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья выставлен на продажу особняк певицы Веры Брежневой и её мужа, композитора Константина Меладзе. Они покинули Россию в феврале 2022 года.