Рябков: надеемся, что НАТО осознаёт серьёзность размещения ядерного вооружения в Белоруссии

Москва, , 14:00 — REGNUM Москва надеется, что Североатлантический альянс осознаёт серьёзность ситуации, связанной с размещением российского ядерного вооружения в Белоруссии. Об этом 29 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Союзное государство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы надеемся, что серьезность ситуации адекватно оценивается натовскими функционерами, а самое главное, теми руководителями и политиками ведущих натовских стран, которые претендуют на руководство миром по тем канонам и установкам, которые они сами для себя сформулировали», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин заявил о договорённостях Минска и Москвы о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Всё необходимое для этих действий подготовят до 1 июля 2023 года.