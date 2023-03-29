Митрополит Павел: служители не покинут лавру до окончания разбирательства с заповедником

Киев, , 13:59 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства с заповедником. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель.

«Закон на нашей стороне. Мы останемся в лавре до окончания судебного разбирательства. У нас долгосрочный контракт, который нельзя разорвать во время военного времени», — приводят журналисты слова митрополита Павла.

Как передавало ИА REGNUM, подав соответствующий иск в суд, служители лавры хотят использовать конституционные права, чтобы защитить себя, прихожан и святыни. Ранее УПЦ получило уведомление от министерства культуры Украины о том, что договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будет разорван в одностороннем порядке с 29 марта.