Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев издаст книгу написанных в тюрьме стихов

Москва, , 13:58 — REGNUM Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывший наказание за коррупцию, издаст сборник стихов, который он написал за время своего тюремного заключения. Книга появится в продаже на следующей неделе. об этом 29 марта сообщил гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак.

Алексей Улюкаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сборник называется «Тетрадь в клетку». Он посвящён тем, как заявил Улюкаев, кто его ждал. Тираж книги в электронной копии не указан.

«Это совсем не тюремное бытописание. Поэт смотрит «поверх шконок», в его стихах много глубоких размышлений о душе, о творчестве, о природе добра и зла», — цитирует РБК предисловие к сборнику.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был осуждён за вымогательство крупной взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина весной 2018 года. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Наказание Улюкаев отбывал в Тверской области. А мае 2022 года он вышел на свободу по УДО. Своей вины бывший чиновник не признал.