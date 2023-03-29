Москва, , 13:44 — REGNUM Российская футбольная премьер-лига признала лучшим игроком марта 2023 года нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

За Дзюбу проголосовали 48% болельщиков, а также двое из пяти «легенд чемпионата» и трое из пяти экспертов.

В марте Дзюба сыграл в трех матчах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. «Локомотив» в настоящее время занимает 11-е место в чемпионате.

В матче 20-го тура РПЛ гол Дзюбы (а также мячи, забитые Дмитрием Бариновым и Максимом Глушенковым) помогли «Локомотиву» одержать волевую победу над «Краснодаром»: уступая по ходу игры со счетом 0:2, московская команда смогла вырвать победу — 3:2.