Песков назвал главной целью спецоперации обеспечение безопасности России и её граждан

Москва, , 13:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной целью России в ходе спецоперации является обеспечение безопасности Российской Федерации в целом, а также безопасности жителей новых регионов страны в частности.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе брифинга 29 марта Песков отметил, что главное для России, чтобы были выполнены её требования, чтобы была обеспечена безопасность людей в новых регионах Российской Федерации, была обеспечена безопасность России в целом, в более широком контексте.

По его словам, власти России не раз отмечали, что цели Российской Федерации могут быть достигнуты разными путями.

«Политико-дипломатическими или, если политико-дипломатические в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», — уточнил он, добавив, что большинство граждан России уверены, что цели спецоперации России на Украине должны быть и будут достигнуты.

Песков отметил, что руководство страны видит абсолютную консолидацию общества в России, причем беспрецедентную консолидацию вокруг Верховного главнокомандующего, президента страны Владимира Путина, вокруг той политики, которую он проводит.

«И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, Песков не стал давать прогноз, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться специальная военная операция России на Украине. Он отметил, что подобные оценки, скорее всего, должны давать специалисты, которые занимаются спецоперацией, а именно Министерство обороны России.